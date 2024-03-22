Под Ростовом частный дом развалился из-за грунтовых вод Стена жилого дома в Батайске рухнула из-за грунтовых вод

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Батайске Ростовской области у частного дома обрушилась стена из-за вымывания фундамента грунтовыми водами, пишет газета «Батайское время» со ссылкой на владелицу недвижимости Татьяну. По его данным, прибывшие на место представители МЧС и администрации муниципалитета заявили, что не будут помогать Татьяне, поскольку ее дом — это частная собственность. В пресс-службе администрации пока не прокомментировали данную информацию.

Это случилось вчера утром, я была дома и сразу же позвонила в МЧС и в администрацию. Ко мне приехали, осмотрели все. А потом сказали, что это частная собственность и решать проблему с восстановлением жилья я должна сама. Но не я же виновата в подтоплении, — пожаловалась Татьяна.

Ранее в Ростове-на-Дону из-за повышения уровня грунтовых вод оказался затоплен архив Первомайского районного суда. Уровень воды поднялся лишь на 5–6 см, что спасло верхние полки от затопления.

До этого в Санкт-Петербурге оказались затоплены не менее пяти магазинов в подвале дома на Серебристом бульваре. Потоп произошел днем, но вода продолжала прибывать и вечером. Владельцам торговых точек пришлось звать на помощь близких, чтобы справиться с коммунальной катастрофой. Воду откачивали насосами и вычерпывали вручную, но она наполняла помещения еще быстрее.