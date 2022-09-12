Под Псковом два человека погибли в ДТП с загоревшимся микроавтобусом

12 сентября в Опочецком районе Псковской области два человека погибли и 14 пострадали в результате серьезного ДТП, передает РЕН ТВ. Отмечается, что на дороге столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

На кадрах, опубликованных с места аварии, видно, что оба транспортных средства полностью сгорели. На месте ДТП работают специалисты, выясняются обстоятельства случившегося.

По данным телеканала, большую часть пострадавших эвакуируют в Московскую область.

10 сентября на внешней стороне 37-го километра МКАД в Москве произошло массовое ДТП с участием нескольких легковых автомобилей, включая три такси. Судя по видео, которое опубликовал столичный Департамент транспорта, аварию спровоцировала одна легковая машина, после удара перевернулся на крышу автомобиль такси.

9 сентября в Барнаульской области в ДТП попали шесть автомобилей. Авария произошла на трассе Барнаул — Рубцовск. На месте произошло столкновение «паровозиком» шести автомобилей. По предварительной информации, никто не пострадал, помощь сотрудников МЧС не потребовалась.