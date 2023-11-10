Под Подольском обрушился мост: кадры с места происшествия В деревне Кутьино под Подольском обрушился мост через реку

Фото: t.me/mosoblproc

В деревне Кутьино около подмосковного Подольска обрушился мост через реку Пахра. В момент происшествия по нему проезжала машина, которая рухнула вниз вместе с пролетом. За рулем автомобиля была 60-летняя Алла Николенко, она с травмами доставлена в Подольскую клиническую больницу.

Как сообщила пострадавшая, у нее диагностированы травма колена, ушибы грудной клетки и конечностей. Женщина рассказала, что машина «разбита в хлам» и на выплаты по страховке она не рассчитывает.

По данным портала Mash, обвалившийся мост собирались ремонтировать еще с конца 2022 года. Местные жители не раз жаловались в администрацию на сгнившие конструкции и требовали ремонта, но получали только отписки от властей и заплатки на трещинах и выбоинах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил муниципалитетам и ГБУ «Мосавтодор» обследовать все мосты на территории области. После обрушения моста возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Кадры с места происшествия — в галерее NEWS.ru.

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