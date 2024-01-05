Под Петербургом ребенок получил травму головы, катаясь на тюбинге Шестилетний мальчик попал в реанимацию после катания на тюбинге в Парголово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шестилетний мальчик попал в реанимацию после катания на ватрушке в Шуваловском парке в поселке Парголово Ленинградской области, сообщает 78.ru. Состояние ребенка оценивается как тяжелое. У него диагностирована очаговая травма головного мозга.

Инцидент произошел в четверг днем. Мальчика водили кататься на горку, где он врезался в дерево. Сразу за медпомощью родители не обратились. К вечеру ребенку стало хуже. Тогда родители вызвали скорую помощь. Известно, что семья, в которой воспитывается ребенок, является благополучной.

4 января в Уфе ребенок врезался в стену жилого дома, когда катался на тюбинге с крыши подземного паркинга. Мальчику потребовалась медицинская помощь. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Ведомство проверит управляющую компанию, которая была ответственна за обслуживание придомовой территории. В случае если будет установлена вина коммунальщиков, им придется ответить перед законом.

Врач-травматолог Александр Григорьев ранее объяснял, чем опасно катание на «ватрушках» для детей. По его словам, они не обеспечивают контролируемый спуск, что может привести к перелому и другим потенциально опасным травмам. В качестве альтернативы тюбингу Григорьев предложил кататься на санках, так как они более управляемы.