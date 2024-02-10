Стало известно о попытке теракта на металлургическом заводе под Петербургом SHOT: на Всеволожском заводе алюминиевых сплавов под Петербургом нашли СВУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что самодельное взрывное устройство нашли и обезвредили на территории Всеволожского завода алюминиевых сплавов в Ленинградской области. По данным канала, оно содержало почти два килограмма мощной взрывчатки.

По информации SHOT, бомбу обнаружили накануне на охраняемой территории завода, рядом со складским помещением. Три бурых бруска с пластмассовой трубкой, как пишет канал, находились в полиэтиленовом пакете.

Как сообщил канал, местность, где обнаружили СВУ, не попадает в обзор камер видеонаблюдения, и полиция выясняет, кто пронес пакет на территорию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

5 февраля Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании груза со взрывчаткой, отправленного из Одессы в Воронеж для осуществления терактов в РФ. Предполагается, что за провозом взрывчатки стоял депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрей Шарашидзе.

По данным спецслужб, к транспортировке взрывчатки через грузинскую территорию в Россию были причастны граждане Грузии, Украины и Армении. Саму перевозку организовали на Украине, отмечается в сообщении. Взрывчатку перевозили через Румынию, Болгарию и Турцию и доставили в Грузию 19 января под видом аккумуляторов для электромобилей.