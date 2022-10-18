Под Петербургом неизвестный подложил в храм пакет с черепом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Всеволожском районе Ленобласти на территории храма Одигитрии обнаружили полиэтиленовый пакет с человеческим черепом, сообщает «Фонтанка». Позже оказалось, что его принес один из местных жителей.

По данным издания, 16 октября в церковь, расположенную в деревне Лесково во Всеволожском районе, мужчина принес пакет и хотел отдать его служащим. В итоге неизвестный оставил пакет во дворе, его вскоре нашли. Оказалось, что внутри лежит человеческий череп.

На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Останки направлены в морг для проведения исследования.