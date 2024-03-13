Под Петербургом нашли провалившийся под лед УАЗ с трупом внутри УАЗ с двумя мужчинами провалился под лед на озере в Ленобласти

Фото: МЧС Ленинградской области

В Лужском районе Ленинградской области обнаружен автомобиль УАЗ, провалившийся под лед Сяберского озера, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на свои источники. В салоне отечественной легковушки находились два человека, тело одного из них нашли на месте происшествия.

По данным издания, накануне, 12 марта, около 16:00 в экстренные службы поступил сигнал от мужчины о том, что в деревне Сяберо под лед провалилась машина. Спасатели вскоре обнаружили место разлома и затонувшее авто, в салоне нашли труп пассажира. Также известно, что владельцем легковушки является 57-летний житель поселка Волошово — возможно, именно он находился за рулем. Сейчас спасатели ищут мужчину, обследуется дно водоема. Также по факту происшествия организована проверка.

Ранее в столице спасли собаку, которая провалилась в полынью на канале имени Москвы в Мытищах. Спасатели успели вовремя, так как животное уже практически перестало шевелиться из-за усталости и холода.

До этого в Смоленске два мальчика провались под лед на реке Днепр. Одного из мальчиков удалось спасти, поиски второго ребенка продолжаются. По факту происшествия возбуждено дело об исчезновении несовершеннолетнего.