Появилось фото СВУ, обнаруженного на нефтепроводе в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фото самодельного взрывного устройства, которое обнаружили на нефтепроводе Ярославль — Приморск 2 во Всеволожском районе Ленинградской области, публикует «Фонтанка». Боезаряд представлял собой два висящих на проволоке предмета, похожих на ручные гранаты, и пластиковый контейнер в полиэтиленовом пакете.

Инцидент произошел днем, 8 ноября, недалеко от Мурманского шоссе. Охранники «Транснефть Балтика», которые нашли посторонний объект, вызвали экстренные службы. Прибывшие к месту ЧП взрывотехники подтвердили, что это СВУ и выяснили, что его мощность в тротиловом эквиваленте — 800 граммов. Его разобрали на месте и передали для дальнейшего изучения сотрудникам ФСБ.

Ранее в Самарской области злоумышленники подорвали опору линии электропередачи. Разрушения ЛЭП обнаружил электромонтер «Россетей» во время планового обхода. По данным канала, сотрудники спецслужб обнаружили на месте преступления пластиковые остатки корпуса самодельной взрывчатки.

В Москве трое подростков пытались взорвать СВУ в общежитии одного из вузов. Они экспериментировали с самодельной взрывчаткой, но после задержания стали все отрицать. Однако обвинение в терроризме им все же было предъявлено.