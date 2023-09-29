Под Петербургом к церкви на тележке привезли труп голой мертвой женщины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром 29 сентября во Всеволожском районе Ленинградской области у Ольгинской церкви был обнаружен труп голой женщины, передает 47news. Один из очевидцев сообщил, что видел, как тело к церкви вез на тележке некий мужчина.

Позже правоохранители обнаружили неподалеку тележку с женскими волосами. Рядом также была бытовка, в которой находились двое нетрезвых мужчин — уроженцев Таджикистана. Их проверяют на причастность к убийству. Уточняется, что в бытовке не было обнаружено ни следов борьбы, ни женских вещей.

«Фонтанка» уточняет, что женщина лежала без штанов примерно в 80 метрах от церкви. Местный житель проследил путь злоумышленника, который вез труп голого человека до церкви и сообщил обо всем в полицию.

18 сентября на берегу озера Долгого в Санкт-Петербурге был обнаружен труп 64-летней пенсионерки. Женщина в сидячей позе находилась возле дерева. Не ее шее были рваные раны, следы от скотча и ожоги. Позже выяснилось, что она и ее сын планировали парное самоубийство, но сын в последний момент испугался. Мужчина был задержан. У него ранее была диагностирована шизофрения.

12 сентября в Москве сотрудники угрозыска задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве. За Первое тело без головы было обнаружено в парке «Дружба», а второе — в квартире жилого дома на Фестивальной улице.