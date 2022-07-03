Под Петербургом иномарка с тремя мужчинами утонула в карьере

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Под Санкт-Петербургом легковая машина Audi съехала в карьер, пишет «Фонтанка» со ссылкой на Аварийно-спасательную службу Ленинградской области. Инцидент произошел 3 июля около деревни Мягково рядом с Мурманским шоссе. В результате погибли трое мужчин, находившихся в автомобиле.

На кадрах, снятых на месте происшествия, видно, что машина ушла в воду и перевернулась. Тела погибших достали и передали правоохранителям сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

Личности жертв ДТП пока не установлены. По предварительным данным, мужчинам было от 30 до 35 лет.

Днём 2 июля на трассе Самара — Волгоград автомобиль Lada Granta, за рулём которого находился 44-летний мужчина, опрокинулся на обочину дороги и затонул в оросительном канале. В результате аварии погибли 27-летняя женщина и её двое детей 2014 и 2015 годов рождения.