Под Петербургом два человека погибли в ДТП

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Лужском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. По данным правоохранителей, в одном из автомобилей находился ребенок, который выжил и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В субботу, 18 мая, в 20:05 на 55-м километре автодороги Толмачево — Нарва 46-летняя женщина, управляя автомобилем «Тагаз», по неизвестной причине выехала на встречную полосу движения. Автолюбительница столкнулась с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада Веста», за рулем которого находился 49-летний водитель.

В результате ДТП оба водителя от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Четырехлетний ребенок, находившийся в автомобиле «Тагаз» госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка, — говорится в сообщении.

Ранее пять человек стали жертвами лобового ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти, еще один человек получил серьезные травмы. На участке Гостилицкого шоссе, расположенного близ деревни Лопухинки, лоб в лоб столкнулись две иномарки: Volkswagen и Mitsubishi. Водитель последней предварительно считается виновником аварии, сейчас он находится в тяжелом состоянии. Предполагается, что он попытался обогнать машину, но не убедился в безопасности маневра.