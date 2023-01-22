Под Петербургом задержали насильника, нападавшего на девушек в лифтах

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Сотрудники полиции в городе Всеволожске Ленинградской области задержали мужчину, который подозревается в домогательствах до девушек в лифтах одного из жилых комплексов, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Подозреваемого поместили в СИЗО.

Об инцидентах стало известно 12 января, в одной из групп города в соцсетях появился видеоролик с камер наблюдения, запечатлевший произошедшее. Пострадавшая девушка с этого видео не стала обращаться в полицию, поскольку находилась в шоковом состоянии. После публикаций в Сети видеоролика на ситуацию обратили внимание в СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

22 января стало известно, что в Санкт-Петербурге местная жительница написала заявление в полицию на мужчину, которого обвинила в изнасиловании дочери с инвалидностью. Предполагаемая пострадавшая учится в восьмом классе и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По данным СМИ, мужчина приходится девочке отчимом.

Ранее в Петербурге задержали учителя информатики, которого подозревают в совращении ученицы. По предварительным данным, 31-летний мужчина домогался до школьницы в период с 23 по 26 декабря в своей квартире, куда он приглашал девочку.