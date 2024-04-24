Под Пермью задержали школьника, подозреваемого в убийстве и изнасиловании

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Прикамье задержали 16-летнего школьника, подозреваемого в изнасиловании и убийстве жительницы поселка Яйва, сообщает управление Следственного комитета Пермского края. Следствие по камерам внешнего наблюдения установило, что подросток заходил в лес с 21-летней девушкой. Позже ее обнаженное тело нашли в канаве возле детского сада.

По подозрению в совершении убийства женщины во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска задержан ранее не судимый несовершеннолетний местный житель 2008 года рождения, — сообщили в Следкоме.

Убитую искали с 20 апреля. Муж утром попросил ее накопать червей, чтобы сходить на рыбалку. Девушка оставила сына с бабушкой и дедушкой и отправилась в лес. После она перестала выходить на связь. Ее тело нашли 23 апреля.

Ранее студент из Китая на вечеринке с земляками под Санкт-Петербургом изнасиловал девушку, угрожая ей пистолетом. Мероприятие проходило в ночь на понедельник в коттеджном поселке «Мечта» во Всеволожском районе. Девушку отправили на обследование, медики зафиксировали следы побоев и признаки надругательства.