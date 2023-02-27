Под Пермью к трем годам приговорена мать, заставлявшая сына есть с пола Женщина из Пермского края приговорена к трем годам условно за издевательство над двумя детьми

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Оханске Пермского края к трем годам лишения свободы условно приговорили местную жительницу, которая длительно издевалась над дочерью 2014 г.р. и сыном 2017 г.р., передает управление СКР региона. Оба ребенка с начала разбирательства не проживают с матерью, а переданы на воспитание отцу.

Женщина избивала детей, оставляла их голодными, распивала при них спиртные напитки, а также содержала дочь и сына в антисанитарных условиях. Сына она заставляла есть пищу, поднятую с пола, будучи недовольной его поведением.

[Осужденная] в присутствии детей употребляла спиртные напитки, поддерживала в доме антисанитарные условия, умышленно оставляла детей без внимания и присмотра, без продуктов питания, вследствие чего дети оставались голодными. Кроме того, руководствуясь ложным пониманием достижения положительного результата в воспитании сына, будучи недовольной его поведением, вызванного малозначительным поводом, унижая его честь и достоинство, заставляла мальчика есть пищу, поднятую с пола, — говорится в сообщении ведомства.

Женщину признали виновной по статьям УК РФ о физическом и психическом насилии в отношении несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

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