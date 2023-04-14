Под Пензой депутат накопил на киллера для любовника жены, но был задержан SHOT: депутат в Пензенской области пытался заказать убийство мужа бывшей жены

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Пензенской области задержан депутат Собрания представителей Сердобского района Алексей Петров, подозреваемый в подготовке убийства нового мужа своей бывшей супруги, сообщает Telegram-канал SHOT. Из чувства ревности мужчина, оставленный супругой, решил избавиться от соперника и нанять для этого киллера.

Мужчина накопил 200 тысяч рублей и начал искать наемного убийцу. Тогда же его задержали силовики.

В конце марта в городе Кировске Мурманской области был задержан бывший супруг убитой многодетной матери. Мужчина убил женщину, а после на микроавтобусе перевез ее тело на стройплощадку. Следователи обнаружили в его автомобиле следы крови. Ранее мужчин был судим по статье о похищении человека.

В московском Троицке в феврале был задержан молодой человек, который подложил у подъезда местной жительницы, отказавшей ему ранее в отношениях, самодельное взрывное устройство, замаскированное под подарок. Девушка получила ожоги лица и рук, открыв подписанную ее именем коробку. До того, как молодой человек подложил взрывчатку у дома, он долгое время преследовал девушку.