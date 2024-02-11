Под Оренбургом обвалилась крыша школьного спортзала СК Оренбургской области возбудил дело из-за обрушения крыши школьного спортзала

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В селе Донское Оренбургской области рухнула крыша спортивного зала Красногвардейской гимназии, сообщила пресс-служба СК по региону. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

11.02.2024 вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по обслуживанию здания МБОУ «Красногвардейская гимназия», расположенного в с. Донское Красногвардейского р-на произошло обрушение плит перекрытия в спортивном зале. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), — уточнили в СК.

По данным ведомства, в результате обрушения никто не пострадал. Сейчас следователи и криминалисты проводят детальный осмотр места происшествия, устанавливаются причины произошедшего.

Ранее в Ростове-на-Дону обрушилась несущая стена в аварийном доме 1917 года постройки. Как сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко, дом был признан аварийным еще в декабре 2023 года, на тот момент в нем проживали три семьи. По его словам, в результате обрушения никто не пострадал. Глава администрации города добавил, что местные власти принимают от жильцов заявления на выплату материальной помощи.