Под Омском воспитанница детдома села на два года за «дедовщину» Воспитанница детдома под Омском села на два года за издевательства над детьми

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Омской области 16-летнюю воспитанницу детского дома приговорили к двум годам колонии за то, что она издевалась над другими детьми, сообщает прокуратура региона. Она истязала детей под видом наказаний, используя малозначительные поводы.

С августа по октябрь 2023 года осужденная, находясь в данном учреждении, неоднократно наносила побои двум несовершеннолетним воспитанникам дома детства, а также высказывала угрозы применения насилия, заставив ровесницу мыть туалеты без средств индивидуальной защиты, — сообщили в прокуратуре.

Уточняется, что иногда подсудимая использовала пневматический пистолет. Она стреляла металлическими снарядами в детей. Также известно, что ранее девушка привлекалась к уголовной ответственности за кражу с банковской карты. Тогда дело обошлось условным сроком, но теперь подросток отправится в воспитательную колонию.

В октябре сообщалось, что фигурантами уголовного дела могу стать и сотрудники детского дома. Против учреждения было возбуждено уголовное дело по статье о халатности, прокуратура и Следственный комитет РФ проводят проверку. После инцидента проверки также начались во всех остальных детских домах региона.