Под огонь ВСУ попали два дома в Горловке в ДНР Приходько: два дома в Горловке получили повреждения при обстреле ВСУ

Фото: МО Украины

Два дома повреждены в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке шахты имени Гагарина, входящего в состав Горловки, сообщил в Telegram-канале глава Горловки Иван Приходько. Кроме того, была ранена мирная жительница.

В результате украинской вооруженной агрессии в поселке шахты имени Гагарина (Никитовский район Горловки) повреждены два домостроения, — написал он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины применили химическое оружие в Харьковской области рядом с селом Липцы. Военный обозреватель полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что, атаку готовили заранее: ящики со снарядами привезли в закрытых вагонах на железнодорожную станцию Основа месяц назад. Он напомнил о Конвенции о запрещении химического оружия, по которой нельзя применять снаряды, начиненные опасными веществами.

До этого стало известно, что ВСУ также использовали химическое оружие в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике. Речь может идти об адамсите — отравляющем веществе, при взрыве которого образуется светло-желтое или зеленое облако. Посол России в Гааге, постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин заверил, что украинские войска неоднократно применяли против российских военных химические боеприпасы производства США.