Под обстрел ВСУ попало село в Курской области

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Курская область, результаты обстрела со стороны Украины

Под обстрел ВСУ попало село Горналь Суджанского района Курской области, сообщил в Telegram губернатор Роман Старовойт. По его словам, всего было зафиксировано 14 «прилетов». В одном из домов выбиты окна, добавил глава региона.

Утром ВСУ обстреляли село Горналь Суджанского района. Зафиксировано 14 прилетов. В одном из домов выбиты окна. Окажем помощь в восстановлении, — написал он.

17 июня БПЛА-камикадзе атаковал электроподстанцию в Курской области. Украинский дрон-камикадзе рухнул возле подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. При падении беспилотник взорвался. В Минобороны России не подтверждали эту информацию



Никто из людей не пострадал, но без света остались более 1800 домов в Тёткино и Попово-Лежачах.

19 июня Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, однако были повреждены хозпостройки и несколько автомобилей. Кроме этого, под огонь попала линия электропередачи, в районе частично пропало электричество.