Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Тишанка в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины обстреляли село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Уточняется, что в одном частном жилом домовладении повреждена хозяйственная постройка, пострадавших нет.

Под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее власти объявили ракетную опасность в регионе. Граждан призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Тревога также объявлена в Шебекинском и Грайворонском городских округах.

По мнению политолога Сергея Маркова, атаками на российские регионы ВСУ преследуют цель вмешательства в выборы главы государства, а также создать ощущения небезопасности. Он считает, что ВСУ хотят информационно прикрыть собственные провалы, а президент Украины Владимир Зеленский хочет повлиять на будущие решения Запада.

Активизация атак диверсионно-разведывательных групп со стороны Украины, а также беспилотников ВСУ накануне выборов в России была ожидаемой, заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он рассказал, что российские военные предпринимают ответные действия.