Под обстрел ВСУ попало еще одно село в Белгородской области Гладков: под обстрел ВСУ попало село Головчино

Фото: t.me/vvgladkov

Под обстрел ВСУ попало село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, повреждены 10 частных домовладений и два автомобиля, один из которых полностью выгорел. Пострадавших нет, уточнил Гладков.

Под обстрел ВСУ попало село Головчино Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Повреждения различной степени выявлены в 10 частных домовладениях и двух автомобилях, — написал губернатор.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО сбили в небе над Белгородской областью 11 снарядов, выпущенных ВСУ из реактивных систем залпового огня. По данным ведомства, обстрел региона осуществлялся 18 марта с 11:30 до 11:45 мск.

Перед этим военный корреспондент Александр Коц заявил, что военнослужащие ВСУ открыли огонь по Белгороду кассетными боеприпасами, запрещенными соответствующей конвенцией 2008 года. Он также опубликовал видео с места обстрела. В ролике слышны характерные множественные звуки разрывов и сирен. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Ранее Гладков сообщил, что 13 населенных пунктов в Грайворонском городском округе, включая город Грайворон, третьи сутки остаются без света после обстрелов ЛЭП со стороны ВСУ. По его словам, в пунктах временного размещения находятся порядка 600 человек.