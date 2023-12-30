Под обстрел ВСУ попал находящийся неподалеку от Шебекино поселок Гладков: под обстрел ВСУ попала окраина поселка Красное в Белгородской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли окраину поселка Красное Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших в результате атаки нет.

В частном секторе разрушений нет, есть попадание на территорию неработающего сельхозпредприятия — есть очаг возгорания. Аварийные и оперативные службы работают на месте, — написал он.

Ранее стало известно, что МЧС России по Белгородской области разослало жителям Шебекино сообщения с предупреждением о ракетной опасности в районе. Людей призвали не выходить из дома и не подходить к окнам из-за обстрелов ВСУ.

Днем 30 декабря массированному обстрелу подвергся центр Белгорода. Как заявили в МЧС, десять человек, в том числе один ребенок, погибли в результате удара ВСУ. Число пострадавших составляет 45 человек, четверо из них — дети.

При этом источники Telegram-канала «112» сообщали о 13 жертвах обстрела. По данным журналистов, еще 57 человек, в том числе 12 детей, числятся пострадавшими в результате атаки.

Отмечалось, что в результате обстрела были повреждены более 40 зданий и 60 транспортных средств в Белгороде. Также разрушения коснулись пассажирских автобусов. Предположительно, украинские военные наносили удары из РСЗО «Град» ракетами с кассетными боеприпасами.