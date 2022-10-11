Под Новосибирском восьмилетний ребенок умер после урока физкультуры

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В селе Сокур Новосибирской области восьмилетний мальчик умер после урока физкультуры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей), сообщается на сайте регионального управления СКР.

Согласно материалам дела, ребенок вместе с другими учащимися выполнял в ходе урока разминочные упражнения. Через некоторое время ему стало плохо и он упал.

Учитель незамедлительно вызвал скорую медицинскую помощь, однако малолетний в пути следования в медицинское учреждение скончался, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашиваются родственники умершего ребенка и учителя школы.

Ранее сообщалось, что в Башкирии подросток умер во время занятия в секции карате. Согласно предварительным данным, причиной смерти стала ишемическая болезнь, хотя на здоровье он не жаловался. Родители предположили, что болезнь у ребенка протекала в скрытой форме.