В селе Сокур Новосибирской области восьмилетний мальчик умер после урока физкультуры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей), сообщается на сайте регионального управления СКР.
Согласно материалам дела, ребенок вместе с другими учащимися выполнял в ходе урока разминочные упражнения. Через некоторое время ему стало плохо и он упал.
Учитель незамедлительно вызвал скорую медицинскую помощь, однако малолетний в пути следования в медицинское учреждение скончался, — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашиваются родственники умершего ребенка и учителя школы.
Ранее сообщалось, что в Башкирии подросток умер во время занятия в секции карате. Согласно предварительным данным, причиной смерти стала ишемическая болезнь, хотя на здоровье он не жаловался. Родители предположили, что болезнь у ребенка протекала в скрытой форме.