Под Новосибирском участковый сбил 6-летнюю девочку, приняв ее за бутылку Под Новосибирском участковый сбивший ребенка, вычислен по камерам

Фото: НАК

В городе Карасук Новосибирской области местный участковый сбил на автомобиле шестилетнюю девочку и скрылся с места ДТП, однако был вычислен благодаря камерам видеонаблюдения, сообщает «КП — Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. При этом полицейский признался в содеянном лишь пять дней спустя, заявив, что не заметил ребенка, думая, что наехал на бутылку.

Как рассказала мать пострадавшей девочки, в день происшествия она отправила дочь в магазин, расположенный недалеко от дома.

Я услышала треск на улице, выглянула в окно, увидела, что лежит ребенок. Побежала к дороге, смотрю, а это моя дочка. Соседи к тому моменту уже вызвали скорую и полицию, — пояснила женщина.

В больнице у девочки диагностировали перелом ноги, сотрясение мозга и множественные ушибы, она провела в реанимации четыре дня. Как сообщает издание, инспекторы установили владельца автомобиля по камерам видеонаблюдения. Им оказался местный участковый уполномоченный полиции. На пятый день он сам пришел в отдел ГИБДД, узнав, что его ищут, и признался в содеянном, заявив в свое оправдание, что не заметил ребенка.

Он думал, что на бутылку наехал. Представляете? Ну как так? У него у самого вообще двое детей маленьких, — рассказала мать пострадавшей.

По информации регионального управления МВД, в отношении мужчины составлены два протокола: за непредоставление преимущества в движении пешеходам и невыполнение обязанностей в связи с ДТП. Назначена служебная проверка, по результатам которой полицейский будет уволен из органов по отрицательным основаниям и понесет наказание.

Ранее в Заиграевском районе Бурятии пьяный водитель сбил на дороге двухмесячную девочку и ее отца на глазах у матери. От полученных травм младенец скончался, отец ребенка был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.