Под Новосибирском у пенсионера остановилось сердце из-за шашлыка Под Новосибирском пенсионер подавился шашлыком и чуть не умер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Искитимском районе под Новосибирском пожилой мужчина чуть не умер, подавившись шашлыком. Как сообщает «КП — Новосибирск», несчастный случай произошел вечером 5 августа в СНТ «Зеленый луг». 68-летний пенсионер вечером ужинал шашлыком и в какой-то момент не смог проглотить кусок мяса, он застрял в горле. Мужчина упал на землю, посинел и у него остановилось сердце.

Супруга стала звать на помощь, ее крики услышал сосед — Илья Соколов, бывший военный, который работает педагогом-психологом в Казачьем кадетском корпуса им. Героя РФ Олега Куянова. Пока ждали скорую мужчина применил прием Геймлиха и начал делать массаж сердца.

Я тогда сделал ему непрямой массаж сердца, смог запустить сердце обратно. Сын соседа помогал в этот момент, делал отцу искусственное дыхание. В результате сосед начал дышать через раз, с хрипом. Видимо, благодаря приему Геймлиха, кусок мяса немного сместился, что дало возможность дышать, — рассказал он.

Прибывшие медики отвезли пострадавшего в реанимацию Искитимской ЦРБ. Врачи провели операцию и извлекли из дыхательных путей кусок мяса размером в 5 см. По словам врачей, в настоящее время врачи-реаниматологи борются за жизнь пациента, его подключили к аппарату ИВЛ.

Похожий случай ранее произошел в Тюмени. Там врачи спасли 55-летнюю местную жительницу, у которой в горле застрял плохо пережеванный шашлык. Женщина проглотила кусок мяса и начала надрывно кашлять и шумно дышать. Родственники вызвали ей скорую. Медики прибыли к пострадавшей уже через 10 минут. Как оказалось, мясо застряло у нее в пищеводе.