В Сибири на железной дороге произошла крупная утечка соляной кислоты В Новосибирской области на ж/д станции Инская разлилась соляная кислота

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Новосибирской области на железнодорожной станции Инская из контейнера в составе поезда утекла соляная кислота, сообщает в Telegram пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. На место аварии были вызваны экстренные службы, они устраняют последствия разлива опасного вещества.

Сегодня около 6 часов местного времени в Новосибирской области на железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской железной дороги при проверке технического состояния вагонов грузового поезда, следовавших от станции Косяковка Куйбышевской железной дороги до станции Алдан Якутской железной дороги, выявлена течь соляной кислоты, являющейся опасным грузом, из погруженной в железнодорожный контейнер емкости, — говорится в сообщении прокуратуры.

По факту произошедшего ведомство организовало проверку.

Ранее в американском штате Северная Дакота сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные материалы. Инцидент произошел в округе Ричленд рядом с населенным пунктом Уиндмер. По данным местных властей, всего с рельсов сошел 31 вагон. В результате ЧП никто не пострадал.