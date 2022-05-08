Под Новосибирском пять человек пострадали в результате хлопка газа в доме

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Хлопок газа произошёл в доме в садоводческом товариществе «Аист», расположенном под Новосибирском, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС. По данным ведомства, в результате пострадали по меньшей мере пять человек, четверо из них были доставлены в больницу.

Там произошёл хлопок газовоздушной смеси, вероятнее всего, травили газовый баллон. Женщина от госпитализации отказалась, четыре человека госпитализированы, — сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, возгорания в результате инцидента не произошло. О состоянии пострадавших не сообщается.

В апреле аналогичный инцидент произошёл в пятиэтажном доме в подмосковном Ступино. В результате два этажа здания были разрушены и ещё один оказался повреждён. Погибли шесть человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что восстановление дома может занять от шести до восьми месяцев.