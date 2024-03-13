Под Новосибирском потерявшая ребенка мать подала в суд на врачей

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Жительница Новосибирской области подала в суд на врачей роддома, обвинив их в проведении процедуры, приведшей к потере ребенка, сообщает «КП-Новосибирск». По словам женщины, результаты генетического анализа показали, что у 12-недельного плода хромосомное нарушение и болезнь Эдвардса, с которой дети редко доживают до года, после чего у матери, по ее словам, неправильно взяли на анализ околоплодные воды.

Забор околоплодных вод делала завотделением, процесс контролировала с помощью аппарата УЗИ. Я лежала и видела на мониторе, что врач ткнула иголкой и попала в миллиметрах от позвоночника моего ребенка. Потом подтянула иголку, сказала: «Ребенок мешает». И стала поддавливать на живот, а потом вновь воткнула иголку, — рассказала изданию женщина.

После этого у пациентки внезапно резко отошли воды. Врачи собрали срочный консилиум, на котором решили прервать беременность. Речи о спасении ребенка при этом не шло. Прогнозы на хромосомные аномалии и риск болезни Эдвардса у плода при этом не подтвердились. Женщина подала жалобу на врачей в региональный Минздрав, а также наняла юриста и подготовила иск в суд.

На мой взгляд, заведующая должна была сразу воткнуть иглу в безопасный карман, а она воткнула в середину плаценты. Ребеночек мешал ей взять воды, но врач надавила на живот. И после этого вышли все околоплодные воды. Если бы не это, я смогла бы сохранить ребенка, — высказала мнение сибирячка.

Ранее в Рязани было прекращено расследование уголовного дела о гибели ребенка в местном перинатальном центре в связи с истечением срока давности. Врачи обвинялись в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Срок давности по данной статье составляет два года.