Под Новосибирском нашли брошенных в клетках цирковых медведей

Представитель Всероссийского общества охраны природы Дмитрий Шахов обнаружил в поселке Садовый под Новосибирском цирковых медведей, запертых в клетках, сообщает «Сиб.фм». Общественник обратился с заявлением в природоохранную прокуратуру — по его словам, там данным случаем заинтересовались. Помимо того, запросы на проверку было отправлены в Росприроднадзор и Росветеринарию.

В Сибирской межрайонной природоохранной прокуратуре у нас прошла встреча. Прокуратура этим вопросом заинтересовалась. В данный момент направлен запрос в Росприроднадзор и Росветеринарию на проведение проверки. Пообещали нам сообщить результаты проверки, и когда её будут проводить, — рассказал Шахов.

Издание уточнило, что медведи содержались в антисанитарных условиях без воды и еды. Предположительно с ними жестоко обращались — у одного из животных не было глаза. Также в обнаруженных клетках содержалось десять собак породы Колли.

Ранее сообщалось, что медведь Гром, вывезенный из зоны боевых действий в ЛНРв октябре, освоился в новом доме. Теперь он живет в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Медведь Гром был символом завода в Кременной, однако город оказался в непосредственной близости от зоны боевых действий. Местные жители опасались, что из-за артиллерийских обстрелов у животного случился инсульт.