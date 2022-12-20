Под Новосибирском мужчина умер из-за разряженного телефона Под Новосибирском мужчина заблудился в лесу и замерз насмерть из-за разряженного телефона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бердске Новосибирской области мужчина насмерть замерз, заблудившись в лесу, сообщает «Свидетель Бердск». По информации портала, местный житель оказался дезориентирован и у него разрядился телефон.

Тело 38-летнего мужчины обнаружили 16 декабря отдыхающие, которые вышли на прогулку в районе лыжной базы «Метелица». На место ЧП вызвали сотрудников полиции и медиков, а чтобы транспортировать погибшего прибыли спасатели Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России.

По словам начальника поисково-спасательного подразделения Бердского ПСО Олега Колобова, сообщение о заблудившемся в лесу человеке поступило около 12 часов ночи — к спасателям обратилась мать погибшего мужчины.

Женщина сказала, что сын пошел в лес и не может найти дорогу обратно. Точное место, по словам Колобова, она спасателям не сообщила, указав приблизительное — в районе улицы Красный Сокол. Тогда же она сообщила телефон сына для связи.

Спасатели несколько раз набирали номер мобильного, но к этому времени он, видимо, уже разрядился и был недоступен. Поскольку точных данных не было, спасатели не смогли выехать на поиск человека, — пояснил Колобов. —

Почему мужчина оказался в лесу в позднее время неизвестно.

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