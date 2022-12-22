Под Новосибирском автобус с детьми столкнулся с грузовиком

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирской области рейсовый автобус с детьми столкнулся с грузовиком, сообщает региональное управление ГИБДД. В результате аварии пострадали три ребенка в возрасте 10–11 лет, они были госпитализированы. Всего в салоне автобуса находились 36 человек, включая 27 детей, передает «Интерфакс».

В Искитимском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса. В результате происшествия три человека получили различные травмы, — говорится в сообщении ГИБДД.

Авария произошла утром 22 декабря на 83 км трассы Р-256 «Чуйский тракт» под Новосибирском. Водитель школьного автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ, который ехал в противоположную сторону. Как подчеркнул источник ТАСС в ГАИ, столкновение не было лобовым, потому жертв удалось избежать. На месте аварии работает полиция.

16 декабря на 178 км трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре автобус, перевозивший на работу вахтовиков компании «Амур Минералс», съехал в кювет и перевернулся. В результате погибли восемь человек и более 20 получили травмы.

В Кировской области 13 декабря произошло смертельное ДТП. Два человека погибли в результате столкновения «Газели» с грузовиком на трассе «Вятка». По сведениям инспекции, жертвами аварии стали водитель и пассажир маршрутки.