Под Новгородом восстановили движение после массового ДТП В Новгородской области восстановили движение на трассе М-11 после массового ДТП

Фото: t.me/mchs_official

В Новгородской области полностью восстановлено движение на трассе М-11 «Нева» после массового ДТП, сообщила пресс-служба регионального у=Управления ГИБДД. Согласно последним данным, в аварии погибли четыре человека, включая одного ребенка, еще 21 пострадал, в том числе шестеро детей.

В настоящее время движение на СПАМ (скоростной платной автомагистрали. — NEWS.ru) «Нева» после массового ДТП восстановлено, — говорится в сообщении.

ДТП с участием порядка 50 автомобилей произошло на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области 8 января днем. СК возбудил по факту случившегося уголовное дело.

В Сети появились кадры с места массовой аварии со смертельным исходом на трассе в Новгородской области. На них видно, что вдоль маршрута образовалась многокилометровая пробка. Видеокамеры также зафиксировали, как новые машины, водители которых не успевали снизить скорость и затормозить, влетают во впереди стоящие авто.

В начале января ДТП с участием 11 автомобилей произошло на Новорижском шоссе в Москве. На месте происшествия работали сотрудники полиции и эвакуаторы. На кадрах, снятых на месте ДТП, видно, что многие автомобили получили значительные повреждения. По мнению одной из участниц аварии, причиной происшествия мог стать лед на дороге.