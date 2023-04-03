Под Нижним Новгородом в колонию закидывали смартфоны с помощью пневмопушки В Нижегородской области задержали квартет, перекидывавший пневмопушкой в колонию телефоны

Фото: Пресс-служба УФСИН по Удмуртии

Четырех человек задержали в поселке Пруды под Нижним Новгородом возле исправительной колонии № 17 при попытке перекинуть заключенным наркотики и телефоны, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Для доставки контрабанды нелегальные почтальоны использовали самодельную пневмопушку. Подозреваемые были замечены сотрудниками колонии и вследствие задержаны полицией.

В посылке для товарищей с зоны полицейские обнаружили несколько запакованных телефонов и 5,6 граммов метадона. Подозреваемые признали за свое лишь смартфоны, но заверили, что не пытались поставить в колонию наркотики.

Среди задержанных двое взрослых мужчин в возрасте 38 и 39 лет и двое юношей 17 и 19 лет. Ранее они уже были судимы по статьям о нарушении ПДД, хранении наркотиков, краже. В ближайшее время в отношении них заведут уголовные дела.