Под Нижним Новгородом овчарка спасла тонущего в болоте подростка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Нижегородской области служебная собака помогла спасти жизнь 16-летнего подростка, сообщает KP.RU. По информации издания, 12 августа двое молодых людей попали ночью в болото, один из них смог выбраться, а другого стало засасывать в трясину. На помощь пришли волонтеры, в том числе кинолог с овчаркой.

Издание пишет, что друг пострадавшего побежал за помощью в полицию. При этом он не мог указать точное место, где находится его товарищ. К поискам подключились волонтеры в том числе кинолог ИК-16 Александр Семагин и его собака по кличке Урма. Овчарка уверенно взяла след и привела поисковиков к болотистой местности, где и обнаружили молодого человека. На тот момент он был уже по плечи в трясине. Подростка вытащили из болота и передали врачам для осмотра и оказания помощи. Сейчас его жизнь и здоровье вне опасности.

Когда мне поступило предложение присоединиться к поискам, я согласился ни секунды не думая, потому что был уверен в своих силах и силах своего напарника Урмы. Многолетние поисковые тренировки не могли завершиться иначе, после того как собака встала на след, я был уверен в благополучном исходе, — рассказал кинолог.

Ранее в Подмосковье спасатели сумели найти в лесу 82-летнюю женщину, которая пошла за грибами и заблудилась. Пенсионерку обнаружили сидящей на дереве посреди болота.