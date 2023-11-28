Под Нижним Новгородом отец два дня самостоятельно искал пропавшего сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Под Нижним Новгородом отец два дня безрезультатно пытался самостоятельно найти пропавшего сына-подростка, передает Telegram-канал Ni Mash. 15-летний школьник не вернулся домой в субботу, 25 ноября.

В тот день подросток отпросился у родителей в местный физкультурно-оздоровительный комплекс, чтобы покататься на коньках. Ребенка искали с помощью одноклассников, соседей и родственников. Только спустя двое суток отец и мачеха решили обратиться в полицию. Сейчас мальчика ищут правоохранители и волонтеры.

Ранее в бурятском селе Бичура бесследно пропали две девочки 14 и 16 лет. Школьницы находились в детском доме, откуда вместе ушли 27 сентября и не вернулись. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, поиски подростков продолжаются.

До этого в отдаленном районе Тувы двухлетняя девочка ушла со стоянки чабанов. С тех пор не появлялось какой-либо информации о ней. Родственники пытались найти ее самостоятельно, но были вынуждены обратиться за помощью к спасателям. К месту исчезновения были направлены 21 сотрудник пожарно-спасательной части и спасатели, а также шесть единиц спецтехники.