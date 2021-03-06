Под Нижневартовском локализовали возгорание на нефтепроводе

https://static.news.ru/photo/97c9deda-7eab-11eb-b697-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участок разлива углеводородов на реке Обь в районе Нижневартовска в ХМАО — Югре локализовали, рисков для окружающей среды и населения нет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АО «СибурТюменьГаз».

6 марта на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ произошёл пропуск широкой фракции лёгких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием. Участок оперативно локализован, в настоящее время ведётся утилизация оставшихся углеводородов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что от места происшествия до ближайшего населённого пункта порядка 44 км. Ведётся мониторинг ситуации совместно с представителями регионального управления Росприроднадзора.

В результате инцидента пострадал один человек. У него ожоги лица и спины. Врачи назначили амбулаторное лечение, передаёт ТАСС.

Как сообщал NEWS.ru, правительство 9 января утвердило правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ. Кроме того, установлены критерии определения объектов, работающих в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, его переработки, транспортировки, хранения и эксплуатации.