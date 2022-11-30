Под Москвой госпитализировали 12 белорусов с подозрением на менингит В Истре госпитализировали 12 граждан Белоруссии с подозрением на менингит

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

12 белорусов были госпитализированы на предприятии в подмосковной Истре с подозрением на менингит, сообщает посольство республики в Москве. Один человек, по неподтвержденной информации, скончался. Один гражданин республики находится в тяжелом состоянии.

12 граждан Беларуси были госпитализированы в лечебные учреждения России с подозрением на менингит. У двоих диагноз не подтвердился, 8 находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом состоянии. По неподтвержденной пока официально информации, один из госпитализированных белорусских граждан сегодня скончался, — рассказали в посольстве.

Все заболевшие получают необходимую медицинскую помощь. Белорусская дипмиссия находится в постоянном контакте с представителями Министерства здравоохранения Московской области, Управлением Роспотребнадзора по Московской области, а также с лечебными учреждениями.

28 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники склада Ozon в Подмосковье массово заболели менингитом. Родственники кладовщиков заявили, что более 30 человек распределили по инфекционным отделениям больниц Красногорска, Дедовска и Истры. По данным канала, многие из них находятся в реанимации.

Позднее в пресс-службе Ozon подтвердили NEWS.ru информацию о нескольких случаях заболевания на складе в подмосковном Петровском. В компании подчеркнули, что о массовой вспышке менингита речи не идет. Заболевших осмотрели медики, а в здании фулфилмент-центра провели дезинфекцию. На предприятии введен масочный режим.