«Под машиной протащило»: очевидица рассказала о ралли в Ленобласти Очевидица рассказала, как водитель въехал в зрителей на ралли в Ленобласти

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Гоночный автомобиль на соревнованиях по ралли в Ленобласти въехал в толпу, а одного из зрителей «протащило под машиной», поделилась очевидица с «Газетой.Ru». По ее словам, другой человек просто упал.

Мы стояли напротив, в пяти метрах от нас стояли эти зрители — мужчина взрослый и парень помоложе. Они стояли на небольшом пригорочке, остальные зрители были за ленточкой, но там тоже опасное место. В прошлом году туда приезжала уже машина в стандартном зачете, стул сбивала. Мы знаем, что там опасно стоять, — поделилась собеседница издания.

По ее словам, ленточка была натянута в том месте, куда машина приезжала в прошлом году. Мужчина стоял чуть поодаль. Машина пилота, сбившего человека, поворачивала налево, начала делать перекладку направо, но скорости, мощи не хватило. Очевидица заявила, что он ехал достаточно медленно для гоночного автомобиля.

Пилот зацепил колесом кочку, а машина двинулась на зрителя. Один человек, которого задело по касательной, «сальто крутанул», утверждает женщина. Другого протащило под машиной и выкинуло на пять метров дальше. Сам автомобиль угодил в кювет. Первый зритель упал и получил сотрясение мозга.

Ранее появилось видео с гоночным автомобилем на «Кубке Ленобласти по ралли». Инцидент произошел недалеко от поселка Мельниково в Приозерском районе.