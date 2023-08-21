Под Магаданом найдены сотни древних артефактов

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Археологи обнаружили в Магаданской области сотни древних орудий труда, предметов быта и украшений, сообщает ОТР. Раскопки ведутся на мысе Ольский на месте поселения возрастом 2500 лет.

Как рассказал изданию руководитель полевого отряда экспедиции Игорь Макаров, ученые работают в так называемых ракушечных горизонтах, где найдены халцедоновые стрелы и наконечники.

Мы видим нож Токаревской культуры, три шипа, куда крепилась рукоятка. И мы видим, что подобная технология была у них развита. И отличает эту культуру от всех остальных отличающихся на Камчатке, на Амуре, на Чукотке, — пояснил археолог.

Обнаруженные здесь же человеческие останки пройдут генетический анализ для определения степени родства с другими северными народами, отмечает издание. Жившие здесь люди считаются предками древних коряков.

Также ученые обнаружили 20 древних подземных жилищ, их решили пока оставить нетронутыми, добавляет издание. Продолжение экспедиции намечено на лето 2024 года, когда археологи снова вернутся в эти места и постараются извлечь одно из жилищ на поверхность.

Ранее итальянские археологи нашли в городе Помпеи комнату рабов с предметами быта и спальными местами. Она расположена на римской вилле в 600 м к северу от стен древнего города.