Под Магаданом из-подо льда достали тела убитых местных жителей

Фото: СУ СК России по Магаданской области

В Магаданской области с помощью спецтехники и водолазного снаряжения из акватории бухты Гертнера возле поселка Снежный Магадан извлекли тела трех человек, передает пресс-служба местного управления СКР. Все они являются пострадавшими в деле об умышленном убийстве, фигурантами которого стали двое местных жителей. Двоих человек убили 5 марта, а со свидетельницей преступники расправились 8–9 марта.

В результате проведения следственных действий и оперативных мероприятий в акватории бухты Гертнера было установлено место совершения двумя местными жителями 8–9 марта 2023 года убийства девушки и сокрытия тел двух ее знакомых, убитых 5 марта 2023 года в одной из квартир дома 10 по улице Береговой в поселке Снежный Магадана, — говорится в сообщении ведомства.

Для извлечения тел следователям пришлось привлекать службы МЧС, пожарных центра гражданской обороны и МБУ города Магадана «Комбинат зеленого хозяйства».

В конце марта на юге столицы в Москве-реке был найден фрагмент тела женщины. Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления начата доследственная проверка и опрошены свидетели происшествия.