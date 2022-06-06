Под Курском снова обстреляли посёлок Тёткино Курский губернатор Старовойт сообщил о новом обстреле посёлка Тёткино

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе в очередной раз обстрелян посёлок Тёткино. Повреждены мост и предприятия в Глушковском районе, отметил он в Telegram-канале.

Сегодня рано утром был вновь обстрелян посёлок Тёткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям, — отмечается в сообщении главы региона.

Старовойт добавил, что в настоящий момент уточняется информация о причинённых повреждениях и возможных пострадавших.

За время, пока идёт спецоперация России, посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области уже в третий раз подвергся обстрелу со стороны Украины. 21 мая огонь по населённому пункту вёлся из миномётов. В результате обстрела Тёткино 19 мая один человек погиб, ещё несколько получили ранения.