Под Курганом задержали мужчину с судимостью, устроившего стрельбу у школы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Щучье Курганской области полиция задержала мужчину, стрелявшего из пистолета по автомобилям, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. По данным ведомства, ранее злоумышленник неоднократно совершал имущественные преступления, оружие он украл у местного жителя. В результате инцидента пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Сегодня утром в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» поступило сообщение о стрельбе на одной из улиц города. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и экипаж Росгвардии. <...> Злоумышленник был оттеснен от городских социальных объектов, заблокирован и задержан. У него изъяты карабин и патроны, — передает пресс-служба МВД.

Отмечается, что для поимки преступника был поднят по тревоге весь личный состав межмуниципального отдела.

Как рассказал позже РИА Новости источник в правительстве Курганской области, стрельба произошла недалеко от здания городской школы № 1. В связи с произошедшим занятия в учебном заведении были приостановлены, однако вскоре возобновились.

Ранее стало известно, что в столичном аэропорту Домодедово произошло ограбление со стрельбой. Нападавшие с места происшествия скрылись, полиция объявила план «Перехват». По имеющимся данным, злоумышленники обстреляли автомобиль Lexus и похитили у жертвы крупную сумму денег. После этого они уехали в неизвестном направлении на внедорожнике Chevrolet Tahoe. Количество пострадавших, точная сумма похищенного и другие подробности инцидента пока не сообщаются.