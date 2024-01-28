Под Купянском уничтожили пункт управления ВСУ с помощью БПЛА «Орлан» МО: расчет БПЛА «Орлан» навел «Краснополь» на пункт управления ВСУ под Купянском

Фото: МО РФ

Дроны «Орлан» содействовали уничтожению передового пункта управления Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении с использованием высокоточного боеприпаса «Краснополь», передает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны. Группировка войск «Запад» 6-й общевойсковой армии использовала беспилотники с лазерным наведением цели для направления огня по позициям ВСУ в зоне проведения специальных военных операций.

Расчеты беспилотной авиации 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» навели огонь высокоточного оружия по позициям подразделений ВСУ в зоне проведения СВО на Купянском направлении, — заявили в Минобороны.

По информации ведомства, беспилотники передали точные координаты самоходным гаубицам «МСТА-С» для уничтожения передового пункта управления батальона механизированной бригады ВСУ. «Птички» были успешно использованы для обнаружения скопления бронированной техники и боевиков ВСУ в лесопосадке.

По словам командира расчета БПЛА «Орлан» с позывным «Глаз», в первом заходе один борт возвращался с разведки, в то время как второй борт взлетел для наведения огня, что привело к успешному поражению цели с первого выстрела.

Как сообщалось ранее, сводная группа военнослужащих группировки войск «Запад» уничтожила по меньшей мере два украинских миномета в зоне СВО. Кроме того, были успешно поражены позиции пехотинцев ВСУ и станция спутниковой связи Starlink.