Пятиклассника нашли одного на обочине дороги ночью В Красноярском крае пятиклассник перепутал время и пошел в школу в три часа ночи

Фото: МВД РФ

В Балахтинском районе Красноярского края мальчик ночью перепутал время и отправился в школу, сообщили в краевом МВД. Идущего по обочине ребенка заметили автоинспекторы и вернули домой. Мать ученика не знала, что ребенок ушел из дома.

Экипаж ДПС ОГИБДД МО МВД России «Балахтинский» в составе капитана полиции Николая Соловьева и лейтенанта полиции Алексея Ракова на маршруте патрулирования в п. Балахта в 3 часа ночи заметил идущего по обочине мальчика со школьным рюкзаком за спиной, — сообщили в МВД.

Пятиклассник пояснил полицейским, что, когда будильник прозвонил, он встал и отправился на учебу, а мать решил не будить.

Инспекторы объяснили школьнику, что, вероятно, будильник сработал неправильно, и доставили его домой. Женщина, которая спала дома и не знала, что сын уже ушел в школу, поблагодарила спасителей за то, что те вернули ее ребенка живым и невредимым.

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