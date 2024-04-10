Два вахтовика погибли при падении автобуса в карьер Под Красноярском двое погибли и семеро пострадали при падении автобуса в карьер

В Северо-Енисейском районе Красноярского края два вахтовика погибли в автобусе «НЕФАЗ», съехавшем с обрыва в карьере Восточный, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. В результате ЧП также пострадали семь человек.

В Северо-Енисейском районе возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке работников предприятия, повлекших их гибель и травмирование. 9 апреля 2024 года в следственные органы поступило сообщение о гибели двух и травмировании нескольких работников на промышленной площадке промышленной компании в Северо-Енисейском районе Красноярского края, — сказано в сообщении.

Автобус доставлял работников на участок осушения. По данным СК, водитель наехал на предохранительную берму, из-за чего транспорт опрокинулся. В результате аварии погибли вахтовики в возрасте 22 и 52 лет. Они скончались на месте. Выживших пассажиров автобуса госпитализировали. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, уточнили в СК.

Ранее три человека погибли в результате столкновения четырех машин на трассе в Славянском районе Кубани. ДТП с участием «Газели», Peugeot Boxer, Lada Largus и еще одного грузовика произошло на дороге Славянск — Темрюк.