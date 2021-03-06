Под Красноярском 11-летний ребёнок задохнулся в сугробе

В Мотыгинском районе Красноярского каря 11-летний ребёнок упал головой в сугроб и задохнулся. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
6 марта бабушка оставила мальчика без присмотра. Ребёнок пошёл гулять и стал прыгать в сугроб с крыши сарая. В какой-то момент ребёнок упал головой вниз, не смог выбраться из снега и задохнулся,
Сначала мальчика сочли пропавшим без вести. Тело обнаружила полиция после тщательного осмотра надворных построек. Управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по факту смерти 11-летнего ребёнка.
Ранее прокуратура города Вольска Саратовской области начала проверку по факту гибели шестилетнего мальчика, которого в одном нижнем белье нашли замёрзшим на дороге недалеко от дома. По предварительной информации, мальчик 2015 года рождения страдал расстройством психики, проживал в одном из многоквартирных домов недалеко от места его обнаружения.
Как писал NEWS.ru, в Вольске двое братьев 6 и 11 лет утонули, провалившись под лёд во время прогулки по берегу Волги.