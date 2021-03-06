Под Красноярском 11-летний ребёнок задохнулся в сугробе

https://static.news.ru/photo/bfc08b2e-7f3b-11eb-985c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мотыгинском районе Красноярского каря 11-летний ребёнок упал головой в сугроб и задохнулся. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

6 марта бабушка оставила мальчика без присмотра. Ребёнок пошёл гулять и стал прыгать в сугроб с крыши сарая. В какой-то момент ребёнок упал головой вниз, не смог выбраться из снега и задохнулся, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Сначала мальчика сочли пропавшим без вести. Тело обнаружила полиция после тщательного осмотра надворных построек. Управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по факту смерти 11-летнего ребёнка.

Ранее прокуратура города Вольска Саратовской области начала проверку по факту гибели шестилетнего мальчика, которого в одном нижнем белье нашли замёрзшим на дороге недалеко от дома. По предварительной информации, мальчик 2015 года рождения страдал расстройством психики, проживал в одном из многоквартирных домов недалеко от места его обнаружения.

Как писал NEWS.ru, в Вольске двое братьев 6 и 11 лет утонули, провалившись под лёд во время прогулки по берегу Волги.