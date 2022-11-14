Под Краснодаром силовики ликвидировали мужчину, ранившего полицейских В Анапе силовики ликвидировали мужчину, который ранил нескольких полицейских

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские в Анапе в ходе штурма ликвидировали мужчину, ранившего нескольких силовиков. Он забаррикадировался в доме и пытался отстреливаться, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские в ходе штурма ликвидировали правонарушителя в Анапе, — подчеркивается в публикации.

Представители энергосбытовой компании 14 ноября намеревались отключить у 56-летнего мужчины электричество за неуплату. Однако мужчина напал с ножом на сопровождавших энергетиков двух участковых. Один из силовиков получил колотую рану бедра, другой — резаную рану ладони.

После этого мужчина забаррикадировался в доме, а когда на месте ЧП появились следователи, он выстрелил в сторону одного из них из неустановленного оружия. Позднее выяснилось, что злоумышленник ранил еще одного из полицейских, которого пришлось госпитализировать.

Ранее стало известно, что первый отдел Следственного комитета России по Краснодарскому краю завел уголовное дело на 56-летнего Олега Лысакова. По данным следствия, мужчину подозревают в покушении на убийство одного из следователей. Помимо этого, на него завели уголовное дело о применении насилия в адрес двух сотрудников МВД РФ по Анапскому району.