Под Краснодаром мужчина убил знакомого из пневматической винтовки РЕН ТВ: под Краснодаром мужчина застрелил знакомого из пневматической винтовки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Краснодарском крае мужчина убил знакомого, выстрелив ему в голову из пневматической винтовки, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что преступление произошло в станице Староминская во дворе дома на улице Лермонтова, жертва работала сторожем.

64-летний житель схватил пневматическую винтовку и выстрелил в голову 61-летнему мужчине. По предварительным данным, конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений, – говорится в сообщении.

Ранее в Москве мужчина выстрелил через дверь в 48-летнюю соседку, которая очень громко говорила со слабослышащим супругом. Известно, что владелец оружия находился под воздействием алкоголя. Испытывая раздражение, он взял пневматическое оружие, прицелился в глазок двери, закрытый губкой, и выстрелил. Женщину госпитализировали.

Ранее школьник из Санкт-Петербурга случайно ранил себя из пневматического пистолета, когда гулял рядом с домом в Приморском районе города. Уточняется, что сначала 13-летний мальчик вместе с родителями обратился в травмпункт, после чего пострадавшего направили в микрохирургический центр. Врачи обнаружили в левой кисти мальчика инородное тело, которым оказалась пуля. Школьника экстренно прооперировали. Педиатрический университет также уведомил об инциденте правоохранительные органы.