Четыре человека погибли в ДТП под Краснодаром

В Темрюкском районе Краснодарского края произошло массовое ДТП с четырьмя жертвами, сообщает УМВД региона в Telegram. Четыре автомобиля столкнулись на 16 км трассы «Тамань-Веселовка». В двух машинах скончались водители и пассажиры. В двух других транспортных средствах трое пострадавших.

По предварительной информации, водитель «Chery Amulet» выехал на встречную полосу и столкнулся с 3 автомобилями «Toyota RAV4», «Hyundai Solaris» и «Hyundai Elantra». В результате ДТП погибли водитель и пассажир «Chery» и водитель и пассажир «Hyundai Elantra», — сообщили в УМВД.

Известно, что среди пострадавших одна 16-летняя девушка. Одна из местных жительниц утверждает, что водитель Hyundai передвигался по трассе, создавая аварийные ситуации. При этом у него был установлен багажник сверху, передает портал 93.ru.

Также 6 августа сообщалось, что в Москве молодой человек на автомобиле Skoda насмерть сбил ребенка в районе Кронштадтского бульвара. Происшествие случилось, когда ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель скрылся с места преступления. Позднее прокуратура Москвы уточнила, что водитель задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека.