Под Краноярском двоих мигрантов лишили российских паспортов за преступления

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В Красноярском крае двоих мужчин лишили ранее приобретенного гражданства РФ, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Мигранты были осуждены по статьям о хранении оружия и контрабанде сильнодействующих веществ.

В настоящее время полицейскими организована работа по изъятию паспортов граждан Российской Федерации. После отбывания назначенного наказания каждый из осужденных будет обязан покинуть территорию страны, — сообщили в ведомстве.

Один из лишившихся российского гражданства — уроженец Киргизии 1996 года рождения. Российский паспорт он получил в 2011 году. В 2019 году он был приговорен к восьми годам колонии. Другой мигрант 1986 года рождения прибыл в Россию из Таджикистана. Паспорт гражданина России он получил в 2018 году, а в 2020 году сел на пять лет.

В январе в Подмосковье лишены российского гражданства 10 мигрантов, осужденные за сбыт наркотиков. Лишать приобретенного гражданства России стало возможно с весны 2023 года после принятия закона по инициативе президента Владимира Путина. Наркоторговля является одним из оснований для такого решения.